Roma, Perotti: "Col Napoli una battaglia, per noi gara fondamentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. "Sarà una partita tosta, quella azzurra è una grande squadra. Loro giocano bene insieme e si conoscono da tanto tempo. Per noi diventa fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta con la SPAL, per il quarto posto. Sarà una battaglia e daremo tutto per portare a casa la vittoria", le sue parole.