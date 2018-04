Roma, Perotti: "Errore dell'arbitro? Anch'io ho sbagliato il gol del pari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, esterno della Roma, ha parlato a Premium Sport dopo il 4-1 subito dai giallorossi sul campo del Barcellona: "Al di là degli autogol, anche io mi son mangiato il pareggio che poteva cambiare tutta la partita. Autogol? Ti costringono nella tua porta, sono fortissimi. E se non segni le occasioni chiare che hai poi è difficile. Certi errori non si possono fare, dovrò migliorare ma sarò duro con me stesso questa sera. Il secondo gol, dopo il mio errore, mentalmente ci ha dato uno schiaffo. Quando abbiamo fatto il 3-1 poi non dovevamo prendere il quarto: avremmo potuto giocarcela in casa nostra. Lì abbiamo sbagliato tutti: nel tornare, nell'impostazione... Parleranno tutti dello stop di Gonalons ma l'errore non è suo, è di tutti da destra a sinistra. Dobbiamo essere squadra: quando si vince siamo tutti contenti e non è che quando si perde è colpa dei singoli. Arbitro? Peccato. In campo non l'avevo visto ma nello spogliatoio ho sentito dire che era rigore. L'arbitro ha sbagliato ma allo stesso modo ho sbagliato anche io davanti alla porta. Il rigore poteva cambiare tutto ma potevamo fare meglio. Quattro gol di differenza almeno per oggi sono troppi. Quel risultato è un po' bugiardo. Argentina? La partita persa 6-1 in amichevole con la Spagna ci mancavano Aguero, Di Maria, Messi... Sono tre giocatori importantissimi, tra i migliori al mondo e questo ha condizionato. Loro sono fortissimi e credo che faranno bene. L'azione del gol sbagliato? Vero che i miei compagni mi tolgono un po' di visione ma non puoi sbagliare: stai giocando i quarti di Champions e non puoi cercare alibi. L'errore è tutto mio e devo riconoscerlo, non mi posso nascondere".