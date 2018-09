Roma, Perotti: "Facile criticare DiFra, ma in campo ci andiamo noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il difficile inizio di stagione della sua squadra: "Sicuramente ci aspettavamo di avere più punti in classifica e di giocare meglio rispetto a come stiamo facendo, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare e nelle prossime partite cercheremo di ritrovare la vittoria e noi stessi. sappiamo cosa dobbiamo fare, i risultati arriveranno. Non abbiamo una risposta chiara per uscire da questa crisi ma piano piano le cose si aggiusteranno e miglioreremo. Siamo noi giocatori a scendere in campo e dobbiamo fare in partita ciò che prepariamo in allenamento. La soluzione più facile è sempre mandare via l'allenatore, perché non si possono cambiare 25 giocatori, ma non è giusto parlare male di Di Francesco, è lo stesso tecnico che ci ha portato in semifinale di Champions. Adesso sembriamo la squadra peggiore ma il rapporto tra noi è sempre lo stesso e anche la voglia di fare bene".