Roma, Perotti-Fenerbahce: l'accordo ha rischiato di saltare dopo le visite mediche

Il passaggio di Diego Perotti al Fenerbahce ha rischiato di saltare all'ultimo minuto a causa delle condizioni atletiche dell'argentino ormai ex Roma. Secondo Fotomac infatti, il club turco, dopo le visite mediche, ha pensato di non concludere l'accordo con la firma del calciatore, e solo l'intervento di Emre Belozoglu quale intermediario per i turchi, ha evitato che l'affare non andasse in porto.