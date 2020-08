Roma, Perotti: "Gara di personalità, contento per la doppietta. Ora testa a Siviglia"

Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus, è intervenuto Diego Perotti ai microfoni di Roma TV: "Abbiamo fatto una buona partita, di personalità, non era facile dopo lo svantaggio. Abbiamo dimostrato che chi non ha giocato molto può fare bene, questo è positivo in vista dell’Europa League”.

La rivalità con Mkhitaryan?

“Ho fatto una buona partita, davanti ho un giocatore importante come Mkhitaryan quindi non gioco molto. Oggi è stato importante vincere, sono contento”.

Avete finito il campionato con un buon ruolino di marcia.

“Ci siamo allenati molto, non era facile allenarci e giocare con questo caldo, non solo per noi ma anche per gli altri. Ora ce la giochiamo con il Siviglia, speriamo di fare bene, portare la coppa a Roma sarebbe fantastico”, le sue parole riprese da vocegiallorossa.it.