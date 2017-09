Roma, Perotti ha abbandonato la rifinitura in vista del Qarabag

© foto di Federico Gaetano

Terminata la conferenza stampa di Di Francesco e Jesus, la squadra giallorossa è scesa immediatamente in campo per svolgere la rifinitura alla vigilia del match contro il Qarabag, valido per la seconda giornata del Girone C della Champions League. Diego Perotti, che ha un profondo taglio alla caviglia destra con 10 punti di sutura, ha lavorato inizialmente con il gruppo per poi abbandonare anzitempo la seduta con la borsa del ghiaccio dietro al ginocchio della gamba destra. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.