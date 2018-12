Roma, Perotti: "Ho un contratto fino al 2021 e intendo rispettarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato a El Intransigente del suo presente e futuro in giallorosso: "Ho un contratto fino al 2021, alla Roma sto bene. Ci siamo qualificati per gli ottavi di Champions League, la mia famiglia si trova bene e voglio rispettare il contratto. Il campionato? La classifica non è buona, siamo lontani dalla Juventus e dal Napoli. Sarà importante entrare in Champions, sia a livello economico per il club, che per noi giocatori. Non è la stessa cosa giocare l’Europa League o la Champions. Dobbiamo continuare a migliorare, non è un anno positivo se lo paragoniamo agli altri, ma siamo agli ottavi e lotteremo per andare avanti". A riportarlo è Vocegiallorossa.it.