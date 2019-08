Roma, Perotti: "Il club ha fatto un ottimo lavoro con Dzeko"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dell'amichevole contro l'Arezzo, l'esterno offensivo della Roma Diego Perotti ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di vocegiallorossa.it: "Abbiamo fatto un bel mese, ci siamo allenati molto bene col nuovo allenatore, non è mai facile. Ci abbiamo messo del nostro, siamo pronti per iniziare la stagione.

Fonseca mi lascia libero? Chiede a noi esterni di venire dentro, di stare vicini agli attaccanti, è un modo in cui ci piace giocare. Abbiamo giocatori per farlo e piano piano ci stiamo riuscendo .

Cosa abbiamo detto a Džeko? Penso che lui abbia visto la voglia del mister di fare bene, ha esperienza, il suo modo di giocare lo aiuta tanto. Lui sa che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Non era facile sostituire un giocatore del genere a questo punto, per fortuna la Roma ha fatto un ottimo lavoro.

Il Genoa? Bisogna vincere sempre, il Genoa è una squadra che porterò sempre nel cuore, mi ha salvato la carriera, senza di loro non sarei qua. Penso alla Roma e spero di portare i tre punti a casa".