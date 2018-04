Roma, Perotti: "In tribuna col Barça, come un coltello nel petto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, out per infortunio, parla così in vista del derby della Capitale al Match Program della Roma: "Sto meglio e valuterò giorno per giorno con il medico le mie condizioni. La semifinale? È una delle gioie più forti che io abbia mai sentito in vita mia, soprattutto per come arrivata. Non solo per il traguardo che hanno raggiunto i ragazzi, l'aver ribaltato il risultato con il Barça, ma anche per le gare giocate prima contro Chelsea, Atletico Madrid, e Shakhtar. Fino ad ora abbiamo fatto una Champions molto positiva, non abbiamo preso gol in casa contro squadre fortissime. È un momento da sfruttare, vivendolo con responsabilità, è una roba pazzesca. Il doppio confronto con il Barcellona è risultato molto positivo, al di là del risultato dell’andata che a mio parere è stato bugiardo. Per il gioco in sé. Loro non hanno dominato come facevano anni fa. Purtroppo ho vissuto quella squadra fortissima quando ero al Siviglia, sapevi che per novanta minuti non avresti mai preso la palla. Non sono riusciti a fare il loro vero gioco e credo sia grazie al lavoro che abbiamo fatto noi. In casa abbiamo bloccato tutti, non riuscivano nemmeno a passare la metà campo. Il merito è della squadra e di come l'allenatore ha preparato la partita, non è stato il Barcellona ad aver abbassato il livello. È stata la Roma a costringere il Barcellona a non fare il suo gioco. Da una parte è stata una sensazione bellissima sapere che avrò la fortuna di giocare la semifinale di Champions, ma dall’altra non essere stato in campo è stato bruttissimo. La mia sensazione però è molto diversa da quella di chi ha giocato o chi era seduto in panchina. E non solo per la partita in sé; anche il giorno prima, quando sono andato a dormire, non ero così nervoso, perché sapevo che il giorno dopo non avrei giocato, non dovevo affrontare questa partita. Da una parte sono molto contento e dall’altra ho una invidia, una invidia sana, per quelli che hanno giocato, mi sarebbe piaciuto tanto stare nella loro pelle almeno per qualche momento. Sono stato con i compagni fino a quando sono usciti per il riscaldamento con un coltello nel petto di non andare con loro, però dando loro la mia forza”.

Il derby: "La partita più importante della stagione in campionato. Non solo per quello che significa il derby ma anche perché ci arriviamo a pari punti e dopo la vittoria dell’andata vogliamo allontanarli almeno tre punti. Sto meglio e voglio andare avanti giorno per giorno, parlando con il dottore. Conosco abbastanza il mio corpo per sentire quando posso tornare. Siamo tutti vicini in pochi punti con Inter, Lazio, il Milan… quindi dobbiamo subito cambiare chip, dobbiamo portare quella gioia, l’energia che ci ha dato battere il Barcellona e metterla in campo contro la Lazio. Ha tanti punti di forza, Inzaghi è stato bravo a alzare il livello. Per esempio Luis Alberto, che conosco dai tempi del Siviglia, lo scorso stava andando via, ora sta facendo benissimo ed è merito dell’allenatore. Hanno un attaccante come Immobile che non si ferma di fare gol, un giocatore di esperienza come Parolo, poi Milinkovic-Savic. Insomma sono una buona squadra che ha fatto una buona stagione, al di là dell'eliminazione in Europa League, del tutto inaspettata. Sarà una partita dura, dobbiamo essere attenti al loro gioco, soprattutto ad Immobile che non si ferma mai di correre, e in ogni momento te la può buttare dentro. Però noi veniamo da questa gioia e dobbiamo continuare con questa energia positiva".