Roma, Perotti: "Mi prendo le responsabilità di questa sconfitta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da RomaTv arrivano anche le parole di Diego Perotti dopo il ko in casa del Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League: “Sicuramente finire la partita 4-1 è dura. Io non posso commettere quell'errore a certi livelli. La palla? Quelli che hanno saltato di fronte a me mi hanno levato un po' di visibilità ma in Champions quella palla deve finire dentro. Quel gol avrebbe potuto cambiare la partita, mi prendo le responsabilità di questa sconfitta. È tutta colpa mia. Non è per fare bella figura, è una giocata che ti cambia tutta la vita. Ho fatto il gol col Genoa che ci ha portato in Champions? Sì ma il calcio non vive del passato. Se avessi pareggiato, chissà come sarebbe finita. Siamo stati sfortunati sugli autogol ma loro ti costringono a stare in area. Se non ci pensava De Rossi ci stava Messi, così come Umtiti su Manolas. Per me l'errore che ho commesso è stato fondamentale”.