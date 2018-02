Roma, Perotti: "Sappiamo che abbiamo fatto malissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma, Diego Perotti, ha commentato in zona mista il ko subito in Champions League (2-1) contro lo Shakhtar. Queste le parole riportate da vocegiallorossa.it: "Il gol ha fatto abbassare la mentalità. È stato un colpo che non siamo stati in grado di assorbire. Abbiamo magari pensato che fosse solo un gol e che il pareggio ci poteva stare. Potevamo anche subire il terzo gol che per come è andata la ripresa sarebbe stato più giusto. Ora con un gol passiamo, pensiamo a questo. Mister arrabbiato? Non c'è bisogno, sappiamo che abbiamo fatto malissimo, peccato perché nel primo tempo abbiamo lavorato e non siamo stati bravi a chiudere la gara, o intelligenti nel possesso palla. Adesso però pensiamo al fatto che possiamo passare facendo un gol. Calo mentale o fisico? Dopo il gol è cambiato tutto. Quando poi corri dietro l'avversario e non prendi il pallone, anche il fisico cala. Loro non sembravano una squadra ferma da due mesi in campionato. I tifosi gli hanno dato una spinta in più, come l'avremo noi all'Olimpico. È stato però uno sbaglio nostro, dobbiamo migliorare per passare il turno".