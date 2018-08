Roma, Perotti: "Nessuna offerta in estate. Non volevo andare via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti ha rilasciato un'intervista a Crack Deportivo.

Ha recuperato dall'infortunio?

"Sì, è stata una botta e per la prossima partita sono a disposizione. Sarà una stagione difficile come tutte, molte squadre si sono rinforzate, non solo la Juventus con Ronaldo. Sarà tra le stagioni più difficili. Questo è un campionato sottovalutato, non viene preso in considerazione anche se la Juve è arrivata in finale di Champions. Ora che giocatori importanti stanno venendo qui c'è più attenzione".

Come è stato accolto Pastore?

"Bene, è un giocatore importante e conosce il campionato. Abbiamo bisogno di giocatori di esperienza".

Stava per lasciare la Roma?

"No, non è arrivata alcuna offerta e né volevo andare via io. Qua sto molto bene, ho rinnovato di recente fino al 2021 e la mia idea è di rinnovare il contratto".