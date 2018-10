Roma, Perotti: "Non mi fermerò fino a quando tornerò in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, calciatore della Roma attualmente ai box a causa della lesione al soleo sinistro, ha scritto un messaggio attraverso il proprio account Instagram. “Purtroppo fino adesso le cose non sono andate come avrei voluto, ma non mi fermerò fino a quando non tornerò fare quello che mi piace di più, stare dentro al campo", le parole del calciatore ex Siviglia e Genoa.