© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti ha parlato a fine gara contro la Fiorentina a Roma TV: "Partita dura, siamo riusciti a preggiare ma non siamo contenti. Abbiamo provato a vincere la partita, abbiamo dato tutto, non abbiamo mollato nelle avversità. La Roma è ancora viva, lotteremo fino all'ultimo per arrivare in alto".

Sulle sue condizioni fisiche: "Ho avuto un crampo, oggi è stata una partita intensa. Di fatica, ma niente di particolare".