© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno al Boca Juniors possibile per Diego Perotti. Lo riferisce Il Messaggero, che riporta anche un breve virgolettato del padre dell'attaccante argentino della Roma ("Se sta bene potrebbe tornare"). L'ostacolo è economico: l'argentino ha rinnovato con i giallorossi soltanto 15 mesi fa e guadagna quasi 3 milioni di euro all'anno, cifre che a Buenos Aires non potrebbero garantirgli. In Italia lo segue invece da tempo il Torino.