Roma, Perotti riaccende la paura infortuni e crescono i dubbi sul ritiro a Trigoria

Due mesi di quarantena non sono bastati alla Roma per mettere da parte infortuni e sfortuna. In una settimana di allenamenti individuali sono stati due gli stop: prima Pau Lopez a causa di una microfrattura del polso sinistro, poi è toccato Perotti. Con l’argentino torna a riaccendersi l’allarme sugli infortuni muscolari. L’argentino, infatti, ha riportato un affaticamento muscolare e i prossimi giorni verranno monitorate le sue condizioni. Fonseca si augura che possa essere un caso isolato considerando i pregressi del giocatore e un processo di riattivazione muscolare che in questi giorni stanno portando avanti a Trigoria dopo quasi sessanta giorni di mancata attività agonistica.

Anche perché qualora ripartisse la Serie A, la Roma sarebbe costretta a giocare ogni tre giorni fino ad agosto e come specificato dallo stesso tecnico qualche tempo fa, gli infortuni hanno già condizionato molto la stagione: “E’ stato difficile trovare la giusta continuità. Abbiamo vissuto un qualcosa senza precedenti anche a livello di lesioni traumatiche”. Vero e Pau Lopez ha mantenuto questa “tradizione” dopo appena 4 giorni di allenamenti individuali. Da lunedì, invece, dovrebbero riprendere quelli di gruppo con il maxi ritiro ma i club vorrebbero delle regole meno stringenti rispetto a quelle varate nel protocollo. La Roma sarebbe anche pronta a continuare con gli allenamenti individuali qualora non arrivasse un’apertura dal Governo.