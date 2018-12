Roma, Perotti: "Rigore più difficile di quello calciato nel derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Sassuolo: “Cosa ho pensato prima di calciare il rigore? È stata una lunga attesa, sono minuti lunghi perché pensi tante cose, è stato un rigore difficile per quello che ho vissuto in questi mesi, sono contento. Stare lontano dal campo tanto tempo è brutto, io vivo il calcio in maniera intensa e vedere i miei campi da fuori è stata dura. Ora voglio ritornare al mio livello. Il rigore è stato più difficile di quello del derby dell'anno scorso, vincere oggi era troppo importante. È stato bello l'abbraccio dei miei compagni, quando segno voglio esultare e godermi il momento con i tifosi. La miglior prestazione? Nel primo tempo si poteva finire 3-0, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita, a Torino è mancata la concretezza oggi invece lo siamo stati, possiamo fare meglio e ognuno di noi giocatori vuole sempre dare il massimo. Abbiamo giocatori fortissimi, in panchina c'erano El Shaarawy e Kluivert, siamo coperti sui ruoli. Vogliamo dare il 100% per aiutare la Roma, dobbiamo continuare a crescere".