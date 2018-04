Roma, Perotti: "Siamo nella storia del calcio, col Barça non era facile"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da ESPN, Diego Perotti ha parlato così dell'impresa di una settimana fa, quando i giallorossi hanno estromesso il Barcellona dalla Champions nonostante l'1-4 dell'andata: "Ci abbiamo sempre creduto. Nel calcio nulla è impossibile, siamo entrati in campo disposti a tutto per qualificarci. Siamo nella storia del calcio. Non è facile che accada una cosa del genere, ancora meno contro il Barcellona".