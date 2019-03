Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

"L'acuto della mia stagione domani? Magari riuscissi ad aiutare la squadra come non sono riuscito a fare in questi periodo purtroppo". Diego Perotti sogna un finale da favole per la sua annata sfortunata, lo ha ribadito quest'oggi in conferenza stampa, dove ha parlato al fianco del tecnico Di Francesco: "Sono stato sfortunato, stare fuori è stata dura. personalmente ho sofferto a non poter aiutare la squadra. A trent'anni ci vuole più tempo per riprendere la condizione. Possiamo ancora fare una bella stagione. Spero che domani potrò essere d'aiuto alla squadra, per raggiungere i quarti di finale che tutti vogliamo".

