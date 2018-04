Roma, Perotti: "Spero Messi giochi. Barça favorito, ma sotto pressione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne di Marca, l'attaccante della Roma Diego Perotti parla così della sfida al Barcellona e dell'amicizia con Federico Fazio:"Sono arrivato a Siviglia nel 2007 e Federico era già nella prima squadra da 6 mesi. Siamo diventati subito amici. Da allora siamo stati compagni di stanza a Siviglia, a Roma e nella nazionale argentina. Fazio ha avuto più continuità in nazionale, io non ci sono stato per sei anni fino a quando Sampaoli non mi ha chiamato a novembre. Avevo perso ogni speranza, sono anche consapevole della qualità dei giocatori nella mia parte di campo... ma conoscevo anche la vetrina che poteva essere la Roma, il fatto che siamo in Champions... mi alleno e lavoro con la speranza ma senza essere titolare nella mia squadra, non attirerò l’attenzione di nessuno".

Su Messi: "Vogliamo tutti che giochi. Siamo in Champions League e vogliamo affrontare il meglio. Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona eliminatoria, anche se il Barça è il favorito della Champions. Il problema per loro è che hanno l'obbligo di vincere e forse questo metterà pressione loro addosso. Da parte nostra speriamo di poter andare avanti nella competizione. Per noi è la prima volta nei quarti di finale di Champions e giochiamo per di più contro i migliori".