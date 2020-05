Roma, Perotti: "Spero si trovi un accordo. Vogliamo tornare a giocare a calcio"

“Volevo diventare a tutti i costi un calciatore”. Parola di Diego Perotti. Il fantasista argentino si racconta ai canali ufficiali della Roma: “Da bambino ero molto attivo, già da piccolo mi piaceva giocare sempre con la palla. Ho fatto molti sport, mia mamma è insegnante di nuoto quindi ho iniziato con il nuoto e già a quattro anni giocavo a calcio, non riuscivo mai a stare fermo”.

Dove sei cresciuto?

“A Moreno, una periferia a Est di Buenos Aires. Vent’anni fa era un posto tranquillo, oggi la mia famiglia e i miei amici abitano ancora lì e ogni anno vado a trovarli. Oggi è diventata una zona abbastanza pericolosa. È peggiorata rispetto a quando ero bambino, come tutta l’Argentina

Chi era il tuo idolo?

“Román Riquelme. Quando sono entrato nel Boca avevo dodici tredici anni e lui stava cominciando a giocare in prima squadra, mi sono innamorato subito. Ho provato sempre a fare le sue giocate, anche adesso ogni tanto quando non riesco a dormire e mi metto a guardare i video su YouTube finisco sempre su qualche sua partita o giocata. Al di là dei fenomeni che ci sono oggi, tra quelli ‘normali’ per me è stato il migliore di tutti”.

Anche tuo padre era calciatore.

“Sì, e finché sono stato al Boca l’ho vissuta come una pressione perché sembrava che stessi lì solo per il fatto che lui fosse al Boca. Quando giocavo con i miei amici e pensavo di essere un fenomeno, poi quando sono andato al Boca a fare il provino mi sono reso conto che mi confrontavo con amici che non sapevano stoppare la palla. Al Boca le cose si sono equilibrate, tanti erano più forti di me, soprattutto nel fisico, io ero molto piccolo. Qualcuno diceva che ero entrato al Boca solo grazie a mio padre. Per due anni ho sentito dire queste cose e alla fine, dato che non giocavo molto, ci ho anche un po’ creduto. Quei due anni sono stati duri ma per me è sempre stato un piacere quando riconoscevano mio padre per strada o quando dicevo come mi chiamavo e si ricordavano di lui”.

Venendo all’attualità, com’è lavorare con Paulo Fonseca?

“È bello. Ora che tre quarti della mia carriera sono passati inizio a vedere il calcio in un’altra maniera, più vicina a quella di un allenatore. Ci sono tanti concetti che se un giorno diventassi allenatore vorrei trasmettere e li sto vivendo adesso con lui e su questo punto sono molto contento. È molto diretto, riesce a fare arrivare il suo messaggio in maniera chiara. Punta molto sul possesso palla, più tempo la teniamo noi meno l’avversario può farti male. Agli esterni chiede un gran lavoro per un’idea di calcio offensivo e concreto che a noi giocatori piace molto. È molto onesto, chi sta meglio gioca, chi non sta bene deve conquistarsi il posto”.

Come si è evoluto il rapporto con lui nel periodo di stop?

“Ci ho parlato molto al telefono. Pochi giorni prima della quarantena ero pronto per rientrare dall’infortunio e lui ha seguito il mio lavoro. Si interessa sempre di come stanno i bambini e la mia famiglia, ha un rapporto molto diretto con noi. Questo buon rapporto che instaura con i giocatori però non significa che poi non pretenda tanto in allenamento. Non avere un contatto quotidiano con la squadra non è semplice, né per noi né per lui ma ce l’abbiamo messa tutta. Ora per fortuna c’è la possibilità di uscire di casa e di proseguire con l’allenamento individuale a Trigoria e questa è una cosa molto positiva”.

Quanto ti manca il calcio?

“Tantissimo. È quello a cui siamo abituati da sempre. Gioco a calcio da quando sono piccolo, è tutta la mia vita, neanche in vacanza siamo stati lontani per così tanto tempo dai compagni e dal pallone. A parte qualche partita in giardino con mio figlio, la palla non l’ho mai vista e mi manca. Già poter rientrare a Trigoria, correre in un campo, in uno spazio aperto è un’altra storia”.

Come ti avvicini alla possibile ripresa della stagione?

“Come calciatore voglio tornare a giocare e continuare questa stagione. È giusto cercare tutte le condizioni per poter giocare a calcio in sicurezza e spero che venga trovato un accordo. Lo dico senza dimenticare tutte le vittime di questo coronavirus e tutte le famiglie messe a dura prova in tutto il mondo da questa pandemia anche dal punto di vista della mancanza del lavoro”.