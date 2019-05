Roma, Perotti: "Tornare in Argentina? Solo a fine carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Radio Rivadavia, Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato del suo futuro ed in particolare di un possibile ritorno in Argentina: "Ho un contratto fino al 2021 con la Roma. Mi piacerebbe tornare in Argentina solo al termine della carriera".

Perotti poi ha commentato le voci che voglio Daniele De Rossi intrigato dall'idea di vestire la maglia del Boca Juniors: "Se una persona come Daniele valuta questa ipotesi significa che il calcio argentino riesce a trasmettere qualcosa. Non so però se vuole davvero venire in Argentina. E' una decisione personale sulla quale influisce l'aspetto familiari. Vivere in Argentina non è la stessa cosa che vivere in Europa".