© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che il rendimento della Roma nell'ultimo periodo sia cambiato in meglio lo dimostrano i risultati. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare e un quarto posto a -2 dai cugini della Lazio hanno rilanciato le ambizioni della formazione di Paulo Fosenca. C'è però un altro segnale dell'ottimo stato di forma dei capitolini ed è quello legato ai giocatori già andati a segno in stagione. Con il sigillo di ieri di Diego Perotti (l'ultimo gol dell'argentino era datato maggio 2019) sono infatti undici i marcatori della Roma (Dzeko, Kolarov, Kluivert, Zaniolo, Smalling, Mkhitaryan, Veretout, Mancini, Cristante, Under e Perotti). Un record questo che la mette in cima a questa speciale graduatoria assieme all'Inter, ovvero alla formazione che è tornata nel weekend al primo posto in solitaria in classifica.