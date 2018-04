Roma, Perotti verso l'assenza col Barcellona: polpaccio malconcio

© foto di Federico Gaetano

Intercettato all'ingresso del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, l'attaccante argentino della Roma Diego Perotti è apparso pessimista sul suo recupero per la gara di Champions contro il Barcellona: "Il polpaccio va un po' meglio, ma non so se ce la faccio per il ritorno con il Barcellona", le parole dell'argentino raccolte da VoceGialloRossa.it.