Roma, Perotti: "Voglio rispettare il contratto. De Rossi ok per il Boca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ho un contratto con la Roma e voglio rispettarlo". Alcune voci di mercato lo vedono lontano da Roma per la prossima stagione, ma Diego Perotti per il momento conferma a Fox Sports Argentina la sua volontà di rimanere in giallorosso, rispettando il contratto in scadenza nel 2021.

Sulla Serie A - "Sembra che la Juve sia imbattibile e che non ci sia davvero il modo di cambiare le cose. Però quando stavo al Siviglia andavo a giocare al Bernabeu o al Camp Nou sapevo che era difficile e che avremmo anche potuto perdere con tanti gol di scarto, mentre quando con la Roma andiamo a giocare a Torino con la Juve non è la stessa cosa, infatti finisce 1-0 o 2-1. Ma chiaramente hanno sempre quel plus che fa la differenza".

Su De Rossi e il Boca Juniors - "Sarebbe ideale per questa squadra, sia per caratteristiche sia per il fatto che gli piace il Boca. È uno di quei giocatori che non si farebbe impressionare dalla Bombonera perché ha vissuto una finale di Coppa del Mondo. La pressione questo ragazzo non la sente.

Pensi di ritornare al Boca prima o poi? "L’ho sempre detto e non vorrei essere ripetitivo per i tifosi. Mi piacerebbe tornare a vestire la maglia del Boca, ma non posso mentire. Ho altri due anni di contratto con la Roma e li voglio rispettare. Poi vedremo se nel 2021 vorranno prendermi. Non dipende solo da me".