Roma, Petagna convince. Idea prestito con riscatto a 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. E' questa la formula che secondo la Gazzetta dello Sport la Roma vorrebbe utilizzare per per strappare Andrea Petagna alla SPAL. Il tecnico Paulo Fonseca ha gradito la prestazione del centravanti proprio contro i giallorossi e in caso di addio a Nikola Kalinic ecco che il suo nome potrebbe diventare buono. Anche se per chiudere un'eventuale operazione la Roma dovrebbe far presto: primo perché la SPAL dovrebbe eventualmente trovare un sostituto, secondo perché su Petagna c'è anche la Fiorentina, seppur in modo soft per il momento.

Le alternative - In casa Roma piacciono anche Andrea Pinamonti, attaccante oggi al Genoa, e Mariano Diaz, talento finito fuori dalle rotazioni del Real Madrid ma il cui ingaggio da 4,5 milioni di euro spaventa.