© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In questo mercato di gennaio, spiega La Gazzetta dello Sport, la Roma andrà a caccia di rinforzi offensivi da regalare a Paulo Fonseca. Per quanto riguarda il profilo di vice Dzeko il nome che oggi sembra in cima alla lista delle preferenze è quello di Andrea Petagna, con la SPAL che potrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto a 20/25 milioni. Più indietro gli altri due profili valutati, ovvero quello di Drie Mertens e soprattutto Mariano Diaz: per l'attaccante del Real Madrid il problema principale è legato ai prezzi, visto che i Blancos vogliono 7 milioni per il prestito oneroso e 40 per il riscatto, col giocatore che ha chiesto un ingaggio da 4,5 milioni all'anno.