vedi letture

Roma, Petrachi: "0-3 al 45'? Spontaneo dire alla squadra di vergognarsi"

Il ds della Roma Gianluca Petrachi, presente alla conferenza di presentazione di Ibanez, Villar e Perez, ha parlato così dell'episodio di Reggio Emilia: "Dopo un 3-0 dopo 45 minuti mi è venuto spontaneo entrare dentro gli spogliatoi, dicendo che c'era da vergognarsi. Non vedevo la squadra che cinque giorni prima aveva messo sotto la Lazio. Dopo, con molta tranquillità, è entrato il mister per parlare del discorso tecnico-tattico. Io dopo aver detto quello che pensavo mi sono messo da parte, ascoltando la ramanzina di Fonseca alla squadra. Io sono spesso negli spogliatoi, trovo legittimo far sentire la mia voce dopo un 3-0 in 45'. Ho detto alla squadra di vergognarsi. Ho tutto il diritto di dire quello che penso, sono il responsabile dell'area tecnica: lo farò sempre. Ma l'importante è che nella nostra struttura c'è tanta coesione".