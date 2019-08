Roma, Petrachi a caccia del sostituto di Schick: il preferito è Batshuayi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito de Il Messaggero, il ds della Roma Petrachi è al lavoro per trovare l'eventuale sostituto di Patrik Schick in uscita dal club giallorosso. Il preferito del club romanista è Batshuayi, attaccante che Lampard non vuole trattenere al Chelsea ma che i Blues non sono ancora certi di cedere visto il mercato bloccato (e chiuso lo scorso 8 agosto) e i soli Giroud e Abraham che rimarrebbero in rosa.