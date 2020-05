Roma, Petrachi a lavoro per dilazionare i pagamenti di Veretout e Mancini

La Roma ha diversi giocatori acquistati con la formula del prestito con obbligo di riscatto e che a partire da luglio dovrà saldare. Carles Perez dal Barcellona, Veretout dalla Fiorentina, Mancini dall'Atalanta. Tanti milioni da dover sborsare tutti insieme che i giallorossi vorrebbero spalmare su più annualità. Per questo Petrachi si metterà in contatto con i club citati per chiedere di poter dilazionare i pagamenti e lo stesso farà da proprietaria del cartellino di Schick nel caso in cui il Lipsia dovesse chiedere di poter pagare il riscatto da 29 milioni dividendolo nei prossimi anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.