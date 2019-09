Roma, Petrachi: "Catturato da Fonseca, è un vincente. Sono ottimista"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il d.s. giallorosso Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Roma-Basaksehir: "La mentalità si costruisce facendo capire ai giocatori quanto la società tenga alla competizione, ne abbiamo parlato anche in settimana. Dobbiamo far bene e non sottovalutare l'avversario, ai più è sconosciuto ma sono stato in Turchia, è una squadra importante con buoni giocatori. Dobbiamo avere l'approccio giusto, ci ha lavorato l'allenatore e mi auguro che i giocatori l'abbiano recepito. Pastore? Il mister lo metterà nella sua posizione migliore, non possono esserci alibi. Si è allenato bene, ha superato i problemi fisici, se fa il Pastore vero fa la differenza. Credo che abbia capito cosa vuole da lui l'allenatore, sta a lui riappropiarsi dell'affetto della gente. Domenica c'è stato qualche fischio, ma credo ci voglia poco per riconquistare i tifosi. Sono stato catturato da Fonseca, per la sua mentalità. Per certi aspetti è avanti, nonostante sia giovane. Sta lavorando tanto per portare quella mentalità, in Italia non è così semplice da apprendere. Riesce a farsi capire dai ragazzi nonostante non parli benissimo l'italiano. Quello che si fa in allenamento vuole che lo si riproponga in campo. Nell'ultima partita ho visto quello che si è fatto in settimana. Sono ottimista, credo che il percorso da fare sia questo. Lui è un vincente, non è mai facile vincere. Credo che abbia la cultura del vincere attraverso il gioco. Spero che nel nostro percorso si possa portare qualcosa di importante a Roma".