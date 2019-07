Roma, Petrachi: "Conte ha visto l'Inter superiore, io non l'ho pregato"

Perché Antonio Conte non ha scelto la Roma? Lo spiega Gianluca Petrachi in conferenza stampa, durante la propria presentazione: "Antonio lo conosco da più di trent'anni. Vuole vincere immediatamente, è entrato in una dimensione che il secondo posto è una sconfitta. Ha visto l'Inter come una squadra che ha qualcosa in più per l'organico e per ambire allo scudetto. Sicuramente qualche piccola ragione ce l'avrà, magari sul fatto che qui bisogna un po' ricostruire i perni sul quale improntare le prossime stagioni, però gli ho detto che vincere la sfida a Roma poteva valere i cinque scudetti alla Juve o all'Inter. Non sono stato lì a pregarlo o a convincerlo, ho cercato di fargli capire che potevamo tornare a correre insieme. Sono stato il primo a credere in lui, gli ho dato una prima panchina. Ma Antonio non guarda in faccia nessuno quando si tratta di vincere. Per come sono passionale e professionale, voglio respirare il popolo, abitare in centro, per dare ai giocatori il senso di questo club. Il fatto che Antonio abbia fatto altre scelte mi è dispiaciuto, ma Fonseca può essere una bella sorpresa, è una scelta che mi dà tanta forza".