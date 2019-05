Roma, Petrachi e la prima missione: sfoltire. Nota dolente Pastore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima missione: sfoltire la rosa della Roma. È questo uno dei compiti che Gianluca Petrachi, ds in pectore dei giallorossi, dovrà svolgere dal suo arrivo nella Capitale. Fa il punto Il Messaggero: prima di mettere a disposizione del prossimo allenatore, con buone probabilità Gasperini, giocatori funzionali, vi sarà da abbassare il monte ingaggi.

Nessun problema per Dzeko e Manolas: i due, infatti, hanno diversi acquirenti già interessati. E prezzi abbordabili: il bosniaco pesa 4,2 milioni a bilancio, il greco ha una clausola risolutiva da 36 milioni di euro. Semplice "piazzare" anche Marcano, arrivato a costo zero.

Le note dolenti arrivano da Pastore: a bilancio l'argentino pesa per quasi 20 milioni, difficile che qualcuno ci punti a queste cifre. Stesso discorso per Nzonzi, mentre Olsen e Santon sono valutati meno, ma per evitare minusvalenze dovrebbero comunque partire a cifre che attualmente sembrano fuori mercato. Da ultimo, potrebe ritrovare nuova linfa un vecchio pupillo di Gasp come Diego Perotti.