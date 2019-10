Roma, Petrachi furibondo: "Partita falsata dall'errore di Massa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il d.s. della Roma Gianluca Petrachi ha analizzato l'episodio del gol annullato a Kalinic allo scadere della sfida tra i giallorossi e il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto amareggiati, non è da questa settimana che riceviamo torti. Credo ci manchi più di qualche rigore, come il fallo di mano clamoroso di Denswil a Bologna. Forse non saremo fortunati. Domenica a Lecce nessuno ha ravvisato un fallo di mano evidente. Oggi l'atteggiamento di Massa è stato indisponente, ha creato solo nervosismo in una partita che era tranquilla. Nel primo tempo Diawara prende nettamente il pallone, l'arbitro dà calcio di punizione dal limite. Sull'episodio del gol finale è normale che Maran debba dire che la spinta c'è stata. Ma conosciamo il gioco del calcio, non è teatro. Kalinic ha rubato i tempo a Pisacane, è Olsen che lo prende in pieno. Sono cose normali che accadono in area. È impensabile annullare un gol così, altrimenti non si gioca più a calcio. È talmente oggettivo che il contatto sia normale...".

"Il giocatore è rimasto in piedi, non è andato per terra. Se lo vedono in Inghilterra si mettono a ridere, è assurdo. Non va nemmeno a vederlo al VAR. Io sono pro-VAR, e credo che il nostro sistema arbitrale sia uno dei migliori, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Siamo tutti mortificati per questo. Sono arrabbiato anche perché l'anno scorso io ero al Torino, si è spiegato che quando ci sono situazioni in area bisogna aspettare che finisca l'azione, non fischiare prima. Anche questa è un'anomalia. Lì sta l'errore tecnico dell'arbitro, questo ha visto una spinta quando l'attaccante ha rubato il tempo ai due centrali. Ma è calcio, non un gioco da signorine. Altrimenti ci mettiamo a fare danza classica. Stiamo commentando una partita di calcio, falsata da un errore tecnico dell'arbitro, non soltanto uno. La Roma ha tenuto il pallino del gioco, ma poi alla fine sono cose che rimangono nei dati. La Roma meritava di vincere con un gol regolarissimo al novantesimo, questo mi sento di dire".