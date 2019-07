Roma, Petrachi guarda in casa Torino: interesse per Nkoulou e Izzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma cerca rinforzi in difesa e - oltre Toby Alderweireld del Tottenham e Gianluca Mancini dell'Atalanta - il ds Gianluca Petrachi, visto il suo passato al Torino, guarda due elementi in forza ai granata: si tratta di Nicolas Nkoulou e Armando Izzo. Il presidente Urbano Cairo, invece, ha messo gli occhi sul 18enne centrocampista giallorosso Alessio Riccardi. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola.