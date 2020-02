vedi letture

Roma, Petrachi in bilico a prescindere dai risultati. Le tre idee di Friedkin per sostituirlo

Gianluca Petrachi in bilico in vista della prossima stagione. Se in casa Roma il futuro di Fonseca è legato ai risultati, quello del direttore sportivo - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - è fortemente in bilico. Il ds non ha convinto più per le sue dichiarazioni che per la sostanza delle sue operazioni, ma la famiglia Friedkin - che dopo l'acquisto del club da Pallotta avrà nel figlio Ryan il suo uomo operativo - sono che si sarà insediata vorrà dare al club una nuova immagine.

I nomi per il dopo Petrachi - L'obiettivo numero uno per la sostituzione di Petrachi è Andrea Berta, attuale dirigente dell'Atletico Madrid. Piace molto anche Fabio Paratici, ma quest'ultimo è legato alla Juventus e solo in caso di flop andrebbe via. Più semplice, si legge, arrivare a Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma.