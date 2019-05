© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Stampa oggi in edicola conferma l'accordo raggiunto tra Torino e Roma: dal primo luglio Gianluca Petrachi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Manca solo la firma per ufficializzare il suo passaggio in giallorosso: il dirigente si dimetterà entro la fine del campionato e riceverà una buonuscita, concludendo con Cairo un divorzio consensuale e senza polemiche dopo il chiarimento avvenuto nei giorni scorsi tra Petrachi, che ha ancora un anno di contratto, e lo stesso patron granata.