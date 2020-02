vedi letture

Roma, Petrachi lavora per il futuro: occhi su Gravenberch e Carlos Augusto

Mentre i rumors sul futuro di Gianluca Petrachi non accennano a diminuire d'intensità e in attesa di un pronunciamento della dirigenza della Roma, l'attuale ds giallorosso continua a lavorare per la costruzione della rosa per il prossimo anno. A tal proposito il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di un incontro fra Petrachi e il padre di Ryan Gravenberch, centrocampista 2002 dell'Ajax assistito da Mino Raiola, e del forte interesse nei confronti di Carlos Augusto, terzino brasiliano di 21 anni del Corinthians sul quale a gennaio c'era anche l'interesse del Torino.