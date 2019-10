Roma, Petrachi: "Le indagini? Il mio fu un lapsus, ma c'è chi specula"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il d.s. giallorosso Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Wolfsberger-Roma: "Cosa rispondo alle voci sulle indagini? Col sorriso sulle labbra dico che purtroppo dopo la presentazione di Mkhitaryan non ho fatto smentite perché credevo fosse lampante che il mio fosse un lapsus, ho detto maggio anziché luglio. Purtroppo c'è gente che specula su questo, l'unico giornale ad averlo riportato il giorno successivo è Tuttosport, che non mi ama. Nessuno non mi ha ancora avvertito ufficialmente, quando mi chiameranno darò la mia versione. Dispiace, perché si cerca sempre di guardare a cose inutili anziché ai problemi seri. La procura farà le sue indagini, ma sono sereno. Non ho problemi anche perché la mia carriera parla chiaro, in trent'anni non ho mai avuto nulla da dire in questo senso. Abbiamo allestito una rosa ampia per essere competitivi in tutte le competizioni che ci riguardano. Siccome i ragazzi sanno che la società ci tiene particolarmente a tutte, a maggior ragione all'Europa League, vogliamo arrivare più in alto possibile. L'idea di non avere solo undici titolari è un banco di prova anche per chi ha giocato meno".