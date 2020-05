Roma, Petrachi non molla Pedro ma l'ingaggio low cost sarà decisivo

La Roma non molla la pista che porta a Pedro, attaccante in scadenza col Chelsea che dunque potrà firmare a parametro zero. Lo spagnolo però potrà arrivare nella Capitale solo nel caso in cui accetti un accordo che rispetti il budget ingaggi messo a disposizione dal club, ovvero 3 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.