A margine della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato anche del futuro di Zaniolo e di Florenzi: "Nel momento in cui io ho sgridato Zaniolo per rientrare su un certo tipo di binari si è parlato di Petrachi che voleva venderlo. Il mio lavoro non si limita a fare solo calciomercato. Non ho mai messo in vendita Zaniolo. Poi il mercato è pieno di insidie, ma se mi chiedi se oggi il calciatore sia sul mercato, la risposta è no".

Florenzi?

"Oggi rappresenta il capitano della Roma, non ho mai messo neanche lui sul mercato. Gli unici due giocatori che ci ho messo sono già andati via. Poi il mercato è aperto, ma i punti fermi di questa squadra li conosciamo bene. Ci sono certezze che devono rimanere tali nella società".