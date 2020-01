Roma, Petrachi: "Pensiamo a un 9 giovane. Politano? Era fatta, vedremo"

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ad una manciata di minuti dai quarti di finale di Coppa Italia con la Juventus è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Per noi è una partita molto importante. Dall'inizio della stagione abbiamo detto alla squadra di voler arrivare in fondo alla Coppa Italia, i ragazzi lo sanno e li vedo molto concentrati.

La squalifica di Dzeko quanto peserà? "Dzeko è importantissimo per noi, ma Kalinic sta bene e spero di vederlo come l'ho visto a Parma. Sono fiducioso per lui".

Politano viene dato vicino al Napoli: avete ancora speranze? "Di calciomercato preferisco non parlare. L'operazione Spinazzola-Politano era chiusa, per il giocatore che dovremo prendere sulla fascia ne parleremo più avanti".

Perché non iniziate a pensare a investire su un centravanti? "Innanzitutto abbiamo Kalinic in prestito. A fine anno dovremo fare delle valutazioni. Da qui a giugno vedremo come andranno le cose. E' evidente che mettere un giovane dentro si avvicina molto alla nostra filosofia, ma ora è prematuro. L'idea di trovare un centravanti giovane, che possa diventare il centravanti del futuro della Roma, sicuramente c'è".