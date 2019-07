Roma, Petrachi porta Providence: ama Parigi ma pronto a stupire nella Capitale

Ruben Providence, esterno classe 2001 del Psg, è atteso domani a Villa Stuart per le visite mediche con la Roma. Petrachi si è assicurato le prestazioni del 18enne, quest’anno impiegato sotto età con l’U19 parigina di Thiago Motta. E’ un esterno d’attacco, può giocare indistintamente a destra o sinistra. E’ un colpo in prospettiva sia chiaro, ma se i giallorossi non dovessero centrare il sostituto di El Shaarawy, potrebbe essere promosso anche in prima squadra. Firmerà un contratto triennale e al Psg andranno circa 500 mila euro più una percentuale sulla futura rivendita.

CHI E’- Un gol e due assist nella scorsa edizione della Youth League. Abile nel saltare l’uomo, ma può migliorare, a detta dello stesso Thiago Motta, in fase di ripiegamento e pressing: ecco perché a volte non è continuo nei 90 minuti. Tecnicamente è indiscutibile. Chi lo conosce, però, gli rimprovera di non esser abbastanza aggressivo nei contrasti. Ha un carattere ancora da formare e i suoi genitori lo descrivono come sensibile e introverso. Non parla molto, preferisce farlo direttamente sul campo. Fin da piccolo le sue doti saltano all’occhio e il Psg non se lo lascia sfuggire. “All’epoca vivevamo a Noisy-le-Grand e non era facile portarlo al centro d’allenamento” spiega il padre, il quale aggiunge: “Ha sempre amato Parigi anche se su di lui ci sono stati tanti club”. Oggi, decide di lasciarla e trascorrerci un’ultima giornata. D’altronde l’amore verso il pallone è indossolubile. Quando era più giovane i suoi insegnanti a scuola gli chiedevano cosa avrebbe voluto fare da grande, lui rispose: “Il calciatore”. Quando gli venne fatto presente che non fosse un lavoro, replicò: “Allora l’allenatore”. Insomma, 18 anni, tanta spensieratezza, ma una consapevolezza importante: quella di voler stupire e far innamorare di lui la futura Serie A.