© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Roma continua la ricerca di un giocatore che possa sostituire lo sfortunato Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio con la Juventus per Federico Bernardeschi: il classe 1994 gradirebbe la destinazione (non impazzisce per la soluzione estera), ma l'operazione viene definita complessa. Lo riporta Il Tempo.