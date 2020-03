Roma, Petrachi: "Sarebbe stato più corretto fermare il campionato"

Nel pre-partita di Cagliari-Roma, in programma tra meno di un'ora, il d.s. giallorosso Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "La Roma ha sempre giocato, non è stata toccata da questo decreti. Forse avremmo avuto noi la necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, ma non siamo qui a far polemica. Fermare il campionato sarebbe stata la cosa più corretta, ma si tratta di una situazione straordinaria, anomala e grave per la salute di tutti. Bisogna lasciare gli organi competenti liberi di decidere per la salute di tutti".

Cambierà il suo scenario con il cambio di proprietà?

"Sono mesi che se ne parla, noi siamo rimasti concentrati e distaccati da quello che si dice. Vogliamo continuare a fare bene, per l'aspetto societario ci saranno le persone addette al cambio di proprietà, ma tutto il gruppo è concentrato".

Il suo lavoro è un po' condizionato?

"Il cambio sembrava imminente a gennaio, poi si è protratto. Non è stato semplice, soprattutto in sede di calciomercato, anche se mi hanno fatto fare il mio lavoro. Dobbiamo parlare solo di calcio, perché nel nostro lavoro quotidiano non ci manca nulla, la società è sempre stata presente. Dovesse esserci il cambio di proprietà conosceremo le persone che acquisteranno la Roma e conosceremo i progetti futuri".

Cos'è successo nel recente periodo?

"Non è mai semplice cercare di trovare delle giustificazioni sugli errori fatti. la squadra prima della sosta natalizia esprimeva un grande calcio, stava lasciando un'impronta su questo campionato. Dopo la sosta, anche forse per via delle voci, qualcosa è cambiato. Quando ci siamo resi conto di questa cosa abbiamo avuto un po' di paura, adesso ci siamo ripresi. Se questa squadra gioca il calcio che sa possiamo fare paura a chiunque, se non tutti si sacrificano rischiamo con tutti. Noi lo sappiamo, i ragazzi si sono parlati, credo che negli ultimi quindici giorni si sia vista la Roma di inizio campionato".