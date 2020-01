Roma, Petrachi: "Serve un centrocampista, seguiamo un giovane titolare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, prima della sfida con la Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Bisogna entrare nel subconscio di tutti i calciatori, perché ognuno vive delle situazioni. Il lavoro di società e allenatore è quello di parlare costantemente con loro e fargli capire quant'è importante mentalizzarsi. Ciò che è successo la scorsa settimana ha penalizzato non poco questa squadra, abbiamo buttato via dei punti importanti. Alla fine di parla sempre di ragazzi, non è semplice. La mentalità è quella su cui dobbiamo crescere".

Deluso da Kalinic? "A Roma si tende subito a bruciare tutto e tutti. Kalinic ha fatto 100 minuti da quand'è arrivato e non perché ha fatto schifo, ma perché gli hanno rotto il perone ed è stato fuori. Non è arrivato in una condizione ottimale, ma lo stiamo recuperando. A mio avviso è tornato il Kalinic vero. Per l'attaccante il gol significa tanto, si nutre di questo. Se lui segna a Roma si può vedere un Kalinic diverso".

Nel pre-partita avete fatto praticamente una partitina tra di voi. "Nel prima si cerca un po' di far provare le situazioni di campo che ti aspettano dopo qualche minuto. Si fa più un possesso palla che una partitina. Si prova a velocizzare la manovra. C'è chi lo fa con più o meno intensità. Nel calcio di Fonseca c'è tanto lavoro con la palla e poco lavoro a secco".

Ci dobbiamo aspettare qualcosa sul mercato? "Qualcosa faremo. E' evidente che ora abbiamo un centrocampista in meno perché nelle valutazioni iniziale Pellegrini era un centrocampista, invece gioca da trequartista. Finora hanno giocato sempre Diawara e Veretout, poi c'è Cristante che ora è tornato. E' possibile che entri un prospetto giovane in mediana, ma deve essere qualcosa su cui lavorare. Non è scontato perché gioca nella sua squadra, quindi portarlo via a gennaio è difficilissimo. Ma ci stiamo provando perché crediamo che sia un ragazzo che possa crescere con noi. Il nome ce l'ho in testa, lo seguiamo da tempo. Amo essere omertoso perché appena parli il prezzo schizza e le società mi fanno le pulci".