Roma, Petrachi sfoltisce la rosa. dopo Nzonzi altri tre in partenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle uscite della Roma. A un passo Steven Nzonzi dal Galatasaray come comunicato anche dalla società turca. L'affare si farà in prestito con diritto di riscatto. Il Bordeaux intanto è in pressing per Maxime Gonalons, affare da 3 milioni di euro vicino. Intanto il Borussia Dortmund è su Patrik Schick mentre Gregoire Defrel è oggi al bivio tra Cagliari e Genoa.