Roma, Petrachi sospeso ma l’asse inglese si scalda: ecco Pedro e Smalling si avvicina

A pochi giorni dalla ripresa della Serie A, la Roma prepara anche le mosse del prossimo mercato. Manca ancora tanto al primo settembre, ma i giallorossi hanno l’obbligo di muoversi ora per non farsi trovare impreparati dopo. La prima mossa riguarda l’acquisto di Pedro su espressa richiesta di Fonseca, il quale ha già chiamato anche il calciatore. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea e non vorrebbe nemmeno allungarlo di altri due mesi per paura di infortunarsi e avere ricadute sulla stagione successiva restando svincolato. La Roma, infatti, sarebbe pronta già a fargli firmare l’accordo a luglio (biennale con opzione per il terzo a 3 milioni più bonus), aspettando poi la nuova stagione per il suo utilizzo.

Piccoli passi in avanti anche per Smalling, l’accordo potrebbe trovarsi a 18 milioni con l’obbligo di riscatto fissato a un determinato numero di presenze (dovrebbero essere 15 con una durata minima ognuna di 45 minuti). Discorso più complesso per Mkhitaryan, la cui trattativa con l’Arsenal potrebbe inglobare anche la cessione di Kluivert. Ad occuparsene, però, sarà Baldini in prima persona con la supervisione di Fienga vista la sospensione annunciata ieri dalla Roma a Petrachi nel ruolo di diesse.