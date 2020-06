Roma, Petrachi striglia la squadra e domani Zaniolo si opera al naso: stop di 2-3 giorni

Secondo giorno d’allenamenti della settimana in casa Roma e la squadra ha ben chiara in mente la chiamata alla concertazione fatta dal proprio diesse. “Soprattutto i primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo fargli capire che ci stiamo avvicinando al campionato. All’inizio è stato molto bello stare insieme e ritrovarsi. Siamo una famiglia, ma dei figlioli ogni tanto uno ti scappa, uno esce…” ha detto Petrachi a Sky Sport in un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda oggi.

Ieri, intanto, nuovo ciclo di tamponi e ultimi giorni di lavoro sulla distanza. Quando mancheranno dieci giorni alla sfida con la Sampdoria (in programma il 24 giugno) si passerà a sedute basate sulla rapidità. Continuano il loro programma di recupero gli infortunati Mancini e Pau Lopez, mentre domani Zaniolo sosterrà un piccolo intervento al naso. Si tratta di un’operazione prevista da tempo che gli consentirà di migliorare la respirazione e lo stop sarà di un paio di giorni, ma non pregiudicherà il suo rientro in gruppo. Già da questi giorni, infatti, tornerà a lavorare parzialmente con il resto dei compagni e superati i postumi dell’intervento continuerà il lavoro programmato con lo staff medico della Roma. L’obiettivo poi è tornare tra i primi di luglio tra i convocati, mentre il 15 in campo contro l’Hellas Verona.