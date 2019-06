Roma, Petrachi su Nkoulou e Izzo: difficile trattare col Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma guarda in casa Torino, soprattutto con l'arrivo di Gianluca Petrachi nel ruolo di ds. Il Corriere dello Sport scrive che i capitolini seguono Nicolas Nkoulou e Armando Izzo per la difesa, con il primo che rappresenta la soluzione ideale per i giallorossi.

Concludere un affare con i granata durante questa estate, però, sarà difficile visto l'addio di Petrachi proprio per sposare la causa romanista.